“Dijital Dönüşüm Ödülü” Ahlatcı’ya

Ahlatcı Holding, Grup CIO’su Özkan Pala liderliğinde ve Grup Yazılım Geliştirme Yöneticisi Hayriye Dağlı organizatörlüğündeki güçlü ekibi sayesinde kısa sürede sistem entegrasyonunu sağlayarak dünya lideri olan SAP’nin düzenlediği törene damgasını vurdu…

Ahlatcı Holding adına Yılın Dijital Dönüşüm ödülünü alan Holding CEO’su Kasım Kahraman, böylesine bir ödül almanın gurur verici olduğunu belirterek, “Holdingimiz hızlı ilerleyen ve değişen teknolojiye göre aksiyon alabilen bir yapıya sahip ve Holding bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlerimizin geleceğini inşa edecek bir strateji haritasıyla süreçleri dönüştürmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Şirket genelindeki verileri sektörde fazla örneği görülmemiş şekilde çok modüllü bir yapıda ve 6 ay gibi çok kısa bir süre zarfında SAP platformuna taşıdıklarını ifade eden Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böylesine kapsamlı bir operasyonu gerçekleştirerek yine sektörde bir ilke imza attığımızı ayrıca vurgulamak isterim. Tüm süreçleri bu kadar kısa zamanda doğru bir şekilde kurgulayıp canlıya alabiliyor olmak bizler için büyük önem taşıyor.”

(Haber Merkezi)

