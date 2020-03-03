“Devletimizin yanındayız”

Kahraman Türk askerinin hakları elinden alınanların imdadına koşmak için seferde olduğunu belirterek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tarihi boyunca hiçbir zaman başka bir devletin toprak bütünlüğünü bozacak işgal ya da ülke düzenini bozacak bir saldırının içinde yer almadığını kaydeden Orhan Coşkun, “Devletimiz yanı başımızdaki büyük bir tehdide karşı kendi ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla İdlib’de bulunmaktadır” dedi.

MÜSİAD Başkanı Coşkun, “Bizler gerek Soçi gerekse Astana süreçlerinde sorun artırıcı değil çözüm öneren taraf olarak var olduk ve bu süreçlerde devlet geleneğimizin birleştiricilik ve koruyuculuk ilkeleri ile hareket ettik. Suriye’deki savaş haline sadece diplomatik ve askeri bir kriz yönetimi olarak bakmadık. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak olaya insani hassasiyetler ile yaklaşan tek ülke olduk ve oradaki insanlık dramını çözmeye gayret ettik. Mehmetçiğimiz, daima mazlumun yanında, zalimin karşısındadır. Dünyanın iyiliği için cephede, insanlık adına siperdedir. Hakları ellerinden alınanların imdadına koşmak için seferdedir” dedi.

“ŞANLI TÜRK ORDUSU GEREKENİ YAPACAK”

Rejim güçlerinin, Münbiç mutabakatı çerçevesinde belirlenen sınırları “teröristlere yönelik operasyon” bahanesiyle ihlal ettiğini vurgulayan MÜSİAD Başkanı Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin zorlu kış şartlarında evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin evlerine dönebilmesi ve güvenli koridor açılabilmesi için yaptığı ateşkes ve geri çekilme çağrılarına kulak tıkayan Rejim kuvvetleri ve hamileri, hukuksuz eylemlerine devam etmektedir. Haklı gerekçelerle bulunduğumuz topraklarda uğradığımız saldırılar, hiçbir uluslararası hukuk ilkesine uymamakta, uluslararası anlaşmalara ters düşmektedir. Rejimin hukuksuz eylemleri ve Mehmetçiğe yönelik saldırılarına karşı, Şanlı Türk Ordusu’nun gerekeni yapacağından şüphemiz yoktur.

Beraberliğimizi korumak ve her zaman yaptığımız gibi zor zamanda kenetlenmek bize ve kültürümüze yakışan bir hareket olacaktır. Devletimizin ve milletimizin maddi manevi huzuru ve menfaatleri gözetilerek alınacak her kararda ve gerek masada diplomatik yollarla gerekse sahada askeri önlemlerle atılacak adımlarda, MÜSİAD olarak tüm imkân ve gücümüzle devletimizin ve halkımızın yanında olduğumuzu kesin ve net bir şekilde beyan ederiz”

(Volkan SINAYUÇ)