Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
111207
ALTIN
322.409
DOLAR
6.0813
STERLİN
7.8172
EURO
6.7957

“Devletimizin yanındayız”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan hain saldırıya ilişkin basın açıklaması yaparak askerimize desteğini dile getirdi.

“Devletimizin yanındayız”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan hain saldırıya ilişkin basın açıklaması yaparak askerimize desteğini dile getirdi.

03 Mart 2020 Salı 18:48
“Devletimizin yanındayız”

Kahraman Türk askerinin hakları elinden alınanların imdadına koşmak için seferde olduğunu belirterek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tarihi boyunca hiçbir zaman başka bir devletin toprak bütünlüğünü bozacak işgal ya da ülke düzenini bozacak bir saldırının içinde yer almadığını kaydeden Orhan Coşkun, “Devletimiz yanı başımızdaki büyük bir tehdide karşı kendi ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla İdlib’de bulunmaktadır” dedi.

MÜSİAD Başkanı Coşkun, “Bizler gerek Soçi gerekse Astana süreçlerinde sorun artırıcı değil çözüm öneren taraf olarak var olduk ve bu süreçlerde devlet geleneğimizin birleştiricilik ve koruyuculuk ilkeleri ile hareket ettik. Suriye’deki savaş haline sadece diplomatik ve askeri bir kriz yönetimi olarak bakmadık. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak olaya insani hassasiyetler ile yaklaşan tek ülke olduk ve oradaki insanlık dramını çözmeye gayret ettik. Mehmetçiğimiz, daima mazlumun yanında, zalimin karşısındadır. Dünyanın iyiliği için cephede, insanlık adına siperdedir. Hakları ellerinden alınanların imdadına koşmak için seferdedir” dedi.

“ŞANLI TÜRK ORDUSU GEREKENİ YAPACAK”

Rejim güçlerinin, Münbiç mutabakatı çerçevesinde belirlenen sınırları “teröristlere yönelik operasyon” bahanesiyle ihlal ettiğini vurgulayan MÜSİAD Başkanı Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin zorlu kış şartlarında evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin evlerine dönebilmesi ve güvenli koridor açılabilmesi için yaptığı ateşkes ve geri çekilme çağrılarına kulak tıkayan Rejim kuvvetleri ve hamileri, hukuksuz eylemlerine devam etmektedir. Haklı gerekçelerle bulunduğumuz topraklarda uğradığımız saldırılar, hiçbir uluslararası hukuk ilkesine uymamakta, uluslararası anlaşmalara ters düşmektedir. Rejimin hukuksuz eylemleri ve Mehmetçiğe yönelik saldırılarına karşı, Şanlı Türk Ordusu’nun gerekeni yapacağından şüphemiz yoktur.

Beraberliğimizi korumak ve her zaman yaptığımız gibi zor zamanda kenetlenmek bize ve kültürümüze yakışan bir hareket olacaktır. Devletimizin ve milletimizin maddi manevi huzuru ve menfaatleri gözetilerek alınacak her kararda ve gerek masada diplomatik yollarla gerekse sahada askeri önlemlerle atılacak adımlarda, MÜSİAD olarak tüm imkân ve gücümüzle devletimizin ve halkımızın yanında olduğumuzu kesin ve net bir şekilde beyan ederiz”

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
“Kimse petek kapatmak zorunda kalmamalı”
“Kimse petek kapatmak zorunda kalmamalı”
“Bayrağımızın altında kenetlendik”
“Bayrağımızın altında kenetlendik”
İlkokulda kitaplarını imzaladı
İlkokulda kitaplarını imzaladı
Mustafa Bayrak’tan Mucitler Derneği’ne ziyaret
Mustafa Bayrak’tan Mucitler Derneği’ne ziyaret
Albayrak’ta İngilizce Sokağı açıldı
Albayrak’ta İngilizce Sokağı açıldı
Yolyapar da katıldı
Yolyapar da katıldı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim