“Devlet yerel basını pozitif ayrımcılıkla desteklemeli”

Deva Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir açıklama yayımladı. “Toplumun gören gözü, işiten kulağı, hisseden yüreği olarak hizmet veren tüm basın emekçilerinin bayramını tebrik ediyorum” diyen Orhan Vargeloğlu, gazeteciliğin ne kadar zor şartlar altında yürütüldüğünü çok iyi bildiğini dile getirdi.

Özellikle yerel basının ayakta kalabilmek için çok uğraş verdiğini, sıkıntılar yaşadığını, ekonomik açıdan zorluklarla mücadele ettiğini belirten Vargeloğlu “Bu nedenle demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan basının ve onun emekçilerinin ekonomik yönden devlet tarafından pozitif ayrımcılıkla desteklenmesine inanıyorum. Görev yaparken bağımsız, özgür ve güçlü olmalarını, haber alma ve yayma konusunda yasa ve yönetmeliklerle meslek ilkelerine bağlı kalmak şartıyla kısıtlanmamalarını, hapse atılmamalarını veya cezai yaptırımlara tabi tutulmamalarını önemsiyorum.

Toplumda ortaya çıkan her olay, yapılan her açıklama, görülen her yanlışlık, yararlı olan her iş basına malzeme olmaktadır. Ancak basına konu olan haber, yorum veya basında yer alan görüntüler gazeteci penceresinden değerlendirildiğinde bunlardan memnun kalmayanlar olayı değil gazeteyi veya gazeteciyi hedef yapıp olayı farklı boyutlara taşıyabiliyor. Bu nedenle gazeteciler zor ve sıkıntılı meslek icra ediyorlar. Bu kapsamda hapse giren ve hala hapiste olan gazeteciler var. Gazeteci, kişiye göre değil meslek ilkeleri gereği habercilik yapar, değerlendirmelerde bulunur, kamusal bir görev icra eder. Bu nedenle basının kamusal bir görev yaptığı ve yasal olarak da korunması gereğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Basın sektörü çalışanlarının ailevi ve sosyal hayatlarından büyük fedakarlıklar yaptıklarını, her gün yeni malzeme ve konular bulmak durumunda olduklarını, ekonomik açıdan olumsuz şartlarla mücadele ederek özellikle yerel basının resmi ilan gelirleriyle ayakta kalma mücadelesi verdiğini, internet gazeteciliği veya elektronik ortamlardaki ilan ve reklamlar nedeniyle gelirlerinin çok kısıtlı olduğunu, e-gazete nedeniyle trajlarının düştüğünü, radyo veya televizyon yoluyla yerelde hizmet veren basın kuruluşlarının ulusal ve yaygın basının ağır baskısı altında kaldıklarından gelirlerinin çok azaldığını, basın hizmetlerinde girdi maliyetlerinin çok arttığını kısaca basın sektörünün çok zor ve ağır şartlar altında hizmet sunduğunu dile getiren Vargeloğlu, bu nedenle DEVA iktidarında özellikle yerel basının devlet imkanlarıyla destekleneceğini, basın mensuplarına yönelik özel koruma programlarının olacağını da belirterek tüm basın emekçilerinin bayramını kutladı.

