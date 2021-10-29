Devlet Tiyatrosu’nda sezon bugün açılıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bugün ve yarın Devlet Tiyatro Salonu’nda saat 20.00’de iki seans olarak sahnelenecek olan oyunun biletleri satıya sunuldu.

Matei Vısnıec tarafından yazılan Nesimi Kaygusuz tarafından yönetilen oyunda dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir zamanda, üç yüzyıllık savaş ve yıkım boyunca saçma bir yolculuk; savaşın delilik ile vücut bulmuş hali anlatılıyor. Savaşın ve açtığı delice yaraların post modern bir yansıması olan oyuna girmek için iki doz aşısı yapılmış olanların HES kodu ve son 48 saatte alınan Negatif PCR testi sonucunun gösterilmesi gerekiyor.

Oyunda Özgür Titiz, Gül Urgan Yıldız ve Edip Kamacı rol alıyor.

(Volkan SINAYUÇ)

