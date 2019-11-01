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“Devlet teşvikleri istihdamı artırıyor”

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen SGK teşvikleri Uygulamaları ve Güncel Konular konulu seminer SMMMO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya SGK İl Müdürü Ömer Tök, SMMMO Başkanı Ali Can Doğan ve meslek mensupları katıldı. Seminerin açış konuşmasını yapan Ali Can Doğan, daha iyi hizmet verebilmek için eğitimler düzenlediklerini kaydederek, e uygulamalar ile ilgili eğitimi de 27 Kasım’da gerçekleştireceklerini kaydetti.

“Devlet teşvikleri istihdamı artırıyor”

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen SGK teşvikleri Uygulamaları ve Güncel Konular konulu seminer SMMMO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya SGK İl Müdürü Ömer Tök, SMMMO Başkanı Ali Can Doğan ve meslek mensupları katıldı. Seminerin açış konuşmasını yapan Ali Can Doğan, daha iyi hizmet verebilmek için eğitimler düzenlediklerini kaydederek, e uygulamalar ile ilgili eğitimi de 27 Kasım’da gerçekleştireceklerini kaydetti.

01 Kasım 2019 Cuma 22:20
“Devlet teşvikleri istihdamı artırıyor”

SGK İl Müdürü Ömer Tök ise konuşmasında ülkelerin refah seviyesine doğrudan etkisi olan rekabet gücünün işletmelerin gücü oranında arttığını, işletmeler üzerindeki mali yükleri azaltıcı politikaların özellikle istihdamı artırıcı etki yarattığını, nihayetinde ülke kalkınmasına doğrudan katkı sağladığını vurguladı. Son yıllarda devlet tarafından işverene sağlanan teşviklerde artış ve çeşitliliğin çoğaldığının görüldüğünü belirten Tök, bu kapsamda işyerlerini ziyaret ederek teşvik imkanları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduklarını anlattı.

Kamuoyunda sigortalı çalışanların sosyal yardımdan yararlanamadığına dair yanlış bilgiler bulunduğunu kaydeden Ömer Tök, hane içinde kişi başına düşen gelirin aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olması durumunda sigortalının çalışmaya devam ederek gıda, aşevi, yakacak, eğitim, giyim, özel amaçlı aile yardımları kronik hastalarda elektrik tüketim yardımı ve çoklu doğum yardımı alabileceklerini vurguladı.

(Erkan BAYATLI)

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