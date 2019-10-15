“Devlet Hastanesindeki doktor sayısı artırılmalı”

Semt Polikliniği Sorumlusu Haşim Gündüz’ü ziyaret eden Kızıltepe, poliklinikte 7 poliklinikte hizmet verildiğini bu nedenle mahalle sakinlerinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitmek zorunda kalmadığını ifade etti. Muayene için 182 nolu randevu sisteminden ya da internet üzerinde MHRS’den randevu alınabildiğini anlatan Kızıltepe, semt polikliniğinde bir de ortopedi bölümü istediklerini belirtti.

Semt Polikliniği Sorumlusu Haşim Gündüz de Nöroloji, Psikiyatri, Dahiliye, Cerrahi Bölüm, Göz, Kadın Doğum ve Fizik bölümlerinde genellikle pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri muayene hizmeti verildiğini semtteki vatandaşların muayenelerini poliklinikte yaptırabildiklerini dile getirdi.

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Hasan Kızıltepe ise doktor eksiğinin bir an önce giderilmesi için dilekçe ile başvurduklarını gerekli yerlere de başvurularını yaptıklarını anlattı. (Erkan BAYATLI) davet etti.(Erkan BAYATLI)