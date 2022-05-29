DEVA’lı kadınlardan, esnaf, iş insanı ve çiftçi ziyaretleri

DEVA Partisi Çorum Kadın Çalışmaları Başkanı Zehra Benli ve İl Kadın Teşkilatı ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunan Melek Keleş daha sonra iş insanı Semra Şahin'in sahibi olduğu solucan gübresi üretim tesisini ziyaret ederek, kadınların iş hayatındaki yeri ve yaşadıkları sıkıntılara dair istişarelerde bulundu.

Ziyaretlerine Mecitözü Çitli köyünde devam eden Bölge Koordinatörü Melek Keleş ve Çorum İl Kadın Teşkilatı yöneticileri, çiftçi kadınların sorunlarını dinleyerek DEVA Partisinin tarım eylem planından bahsettiler.

Bölge koordinatörünün ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Deva Partisi Çorum Kadın Çalışmaları Başkanı Zehra Benli şunları söyledi:

“Esnafımızın, kadınlarımızın sorun ve sıkıntılarını dinledik, DEVA partisi olarak hazırladığımız eylem planlarından bahsettik. Kadınların istihdamdaki önemi ve verimliliğe olan etkisi konusunda hemfikir olurken artan maliyet, vergi ve giderlerin karşısında çaresizlik içindeki mücadelelerine şahit olduk. Çünkü kadın yaptığı her işte, kendini kanıtlamak zorunda olduğu psikolojisi ile başladığı için, pes etmek gibi bir seçeneğinin hiç bir zaman olmadığını biliyor. Bizler de Deva Partisi’nde tamda bu nedenle bulunuyoruz, pes etmek bize göre değil. Çünkü figüran değil, söz sahibiyiz, sandalyede yer kaplayan değil, itiraz hakkımızı kullanan kadınlarız” dedi.



(Haber Merkezi)

