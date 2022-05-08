DEVA’lı gençler Ali Babacan ile buluştu

DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanlığı ev sahipliğinde; Deva Partisi Genel Merkez’inde Genel Başkanı Ali Babacan, İl Gençlik Çalışmaları Başkanı Doğa Şanlioğlu ve 81 ilin il gençlik çalışmaları başkanlarının katılım sağladığı İstişare ve Eğitim Toplantısı gerçekleştirildi.

Genel Merkez Gençlik Politikaları Başkanlığının her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği İstişare ve Eğitim toplantısına katılım gösterdiklerini belirten Deva Partisi Çorum İl Gençlik Çalışmaları Başkanı Yunus Battal, “DEVA Partisi olarak iktidara daha şimdiden ortak iradeyle Genel Merkezimizle koordineli şekilde ciddi bir hazırlık yapıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

