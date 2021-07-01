DEVA’dan engelli ailelere ziyaret

İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, İl Kadın Politikaları Başkanı Zehra Benli, İl Sağlık ve Eğitim Politikaları Başkanı Dr. Özgür Özçerezci, İl Gençlik Politikaları Başkanı Cihad Eker ve Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak ile aylık gerçekleştirilen “en büyük engel sevgisizlik ve ilgisizliktir ” anlayışı ile engelli aile ziyareti, Hazal Ela annesine gerçekleştirildi.

Ziyarette konuşan Deva Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, “En büyük engel sevgisizlik ve ilgisizliktir. Gelin sevgiyle engelleri ortadan kaldıralım. Yalnızca bugün değil, her gün hatırlayalım, onlara engel değil destek olalım.

Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur. Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir. Engelli annelerin en büyük korkusu çocuklarının ölmesiymiş, bunu gördük. Engel onlarda değil; onları engelli gören zihinlerdedir. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılmalarını sağlamak, hepimizin vazifesidir” dedi. (Haber Merkezi)

