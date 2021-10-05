DEVA’dan eğitime destek
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, Türkiye genelinde tüm parti teşkilatlarıyla birlikte “Eğitime Destek Seferberliği” yaptıklarını açıkladı.
Güncel 05.10.2021, 22:36
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Bu kapsamda Çorum’da da DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanlığı tarafından sağlanan destekler öğrencilere ulaştırılmak üzere mahalle muhtarlarına teslim edildi.
Orhan Vargeloğlu konuyla ilgili açıklamasında: “DEVA Partisi İl Kadın Politika Başkanlığı öncülüğündeki Eğitime Destek Seferberliği düzenlendi. Çorum’da Kadın Politika Başkanımız Zehra Benli tarafından organize edilen kampanyaya imkanlarımız dahilinde karınca kararınca elimizden geldiği kadar, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye desteği sağladık” diye konuştu.
(Aliye ÖNCEL)
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