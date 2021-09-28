Deva Partisi’nden zincir marketler çıkışı

Cumhurbaşkanı’nın sorumluluğu üzerinden atmak, kutuplaştırmak için hedef gösterme konusunda sınır tanımadığını belirten Akman, “Çiftçiler, halciler, depocular derken sorumlu ve hainler listesinde şimdi sıra zincir marketlere geldi. Zincir marketler, malların pahalı olmasına yol açacak ne tür uygulamalar içinde olabilirler anlamak mümkün değil. Aksine ölçek ekonomisi gereği zincir mağazaları daha düşük fiyatlarla mal arzı yapma imkânına sahip. Sayın Cumhurbaşkanı halkın enflasyon altında ezilmesini her zaman olduğu gibi bir günah keçisine yıkmaya çalışıyor. Hayat pahalılığı sadece zincir marketlerin sattığı ürünlerde mi var? Elektrik, doğal gaz, otomobil, akaryakıt, konut, köprü ve otoyolları hangi kefeye koyacağız?” dedi.

“ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞININ NEDENİ KÖTÜ YÖNETİM”

Başkanlık sisteminden bu yana; köprü geçiş ücretleri % 309, otoban geçiş ücretleri %76 artarken, elektrik tarifelerindeki artış %168’e, doğalgaz tarifelerindeki artışın da %196’ya ulaştığını söyleyen Akman, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Öyle denetlemeye, üstlerine gitmenize de gerek yok. Her işi talimatla yapan bakanlarınıza verin talimatı da vatandaşlarımız bir nebze de olsa rahatlasın. Enflasyonun, hayat pahalılığının nedeni iktidarınızın kötü yönetimi ve ekonominin temel kurallarını dahi anlamamanız, anlamak istememenizdir. Genel ekonomik politikalardaki beceriksizliğinizin yanı sıra sanayicimizi, tarım ve hayvancılık yapan çiftçilerimizi ve yatırımcılarımızı artan maliyetler karşısında çaresiz bıraktınız. Ayakta kalabilmek için fiyatları mecburen artırdıklarında ise sorunlara kalıcı çözüm üretmek yerine onları ithalatla terbiye etme yolunu seçtiniz.

Ekonominin temel kurallarını hiçe sayan, faiz sebep, enflasyon sonuç diyen düşüncenizin ve Merkez Bankasına müdahalelerinizin paramızın sürekli değer kaybetmesine sebep olduğunu artık görün. Başkalarını hain ve sorumlu ilan etmekten vazgeçin. Beş market zinciri deyince bunların hangileri olabileceği anlaşılıyor. Bunlar halka arz edilmiş, halkımızın da ortak olduğu şirketler. Büyük zincir marketler rekabet açısından sorun oluşturuyorlarsa bunu çözecek olan Rekabet Kurumudur. Bu marketlerin denetimi ise Ticaret Bakanlığı yetkisindedir. Kimi kime şikâyet ediyorsunuz? Varsa yanlış bir uygulama inceleme ve denetlemeyi yapar ve kanunlar çerçevesinde gerekli önlemleri alırsınız. Bu şirketlerimizi resmi herhangi bir tespit ve inceleme yapmadan nasıl bu kadar kolay şekilde sorumlu ve suçlu ilan edebiliyorsunuz? Bu şirketlerimizi ve bu şirketlerin performansına güvenerek hisse senetlerini alan onlara ortak olan yatırımcılarımızı ve vatandaşlarımızı zor duruma düşürdüğünüzün, borsa manipülasyonu yaptığınızın farkında mısınız?” (Haber Merkezi)

