DEVA Partisi’nden öğrencilere mont

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İl Teşkilatı tarafından öğrencilere mont hediye edildi.

Partinin Ulukavak Mahallesi Muhtarlığı ile yaptığı işbirliği sayesinde çocuklara kış öncesi mont hediye edildi.

DEVA Partisi İl Kadın Politikaları Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı’nın etkinliğinde tüm DEVA Partisi Çorum teşkilatlarının desteği ile alınan montlar kış ayları öncesinde ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılarak sevindirildi.

Konu ile açıklama yapan DEVA Partisi İl Kadın Politika Başkanı Zehra Benli “Eller çok olunca yük hafifler” anlayışı ile bugüne kadar çeşitli sosyal sorumluluk etkinlikleri gerçekleştirdik. Bugünde merkez ilçe başkanımız Ertan Eliaçık ile birlikte Çorum il teşkilatımız tarafından alınan montları çocuklarımıza hediye ettik, DEVA kelimesini tam manası ile yaşamak ve yaşatmak için Çorum ilinde başkanımız Orhan Vargeloğlu ve tüm teşkilatımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz” dedi.

(Ömür SOYTEMİZ)

