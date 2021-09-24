Deva Partisi’nden elektrik ve doğalgaz fiyatlarına tepki

Zamlar yetmezmiş gibi birde dolar kurunun altında milli sermayenin yok edildiğine dikkat çeken Afşar, iktidarın kötü yönetimde sınır tanımadığını öne sürdü.

Halil Afşar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarını değerlendirdiği açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İKTİDAR KÖTÜ YÖNETİMDE SINIR TANIMIYOR”

“İktidar; yatırım ortamını bozarak, piyasayı siyasete alet ederek yeterli yatırımların yapılmasına engel olmuş ve vatandaşımızı elektrikte ve doğal gazda zam yağmuruna ve elektrik kesintilerine maruz bırakmıştır. Son olarak Temmuz 2021’de elektrik tarifelerine yapılan %15’lik zam ile Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminden bu yana sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama tarifelerindeki artış %168’e, mesken tarifesindeki artış ise %105’e ulaşmıştır. Yine doğal gazda Eylül 2021’de doğal gaz tarifelerine yapılan son zamlarla Ocak 2018’den bu yana elektrik üretici tarifesindeki artış %196’ya, sanayi tarifesindeki artış %156’ya ve mesken tarifesindeki artış %95’e varmıştır.”

“YÜKSEK DOLAR KURU ENERJİ

FATURALARINI DAHA DA KABARTACAK”

“Bu iktidar bir şeyde sınır tanımıyor: Kötü yönetim. Zamlar kötü yönetimin sonucu. İktidarın bu konudaki performansını sürekli artırması ‘Yok artık! Bu kadarı da olmaz!’ denilen her şeyi olduruyor, olduracak. Örnek vermekte hiç zorlanmıyoruz; elektrik ve doğal gazda gelen zam yağmurlarına rağmen yeni zamlar gelir mi? Ne yazık ki evet. Umarız haklı çıkan biz olmayız da vatandaşlarımızın üzerine ek yük binmez. Ancak korkarız ki son dönemde dünyada yükselen emtia fiyatları ile (özellikle kömür ve doğal gazda) ülkemizdeki yüksek dolar kuru enerji faturalarımızı daha da kabartacak. Ülke içindeki sıkıntılar konusunda gerekli iradeyi ortaya koymayan, aksiyonları almayan iktidar, küresel bazda yaşanan artışlar konusunda da zamanında alabileceği önlemleri almamış ve vatandaşımızı göz göre göre yeni zamlarla karşı karşıya bırakmıştır.”

“İYİ KAPTAN FIRTINADA BELLİ OLUR”

“İktidar zamanında gerekli adımları atmadığı için yüksek fiyatla ithal edilecek olan doğal gazın bedeli gerek elektrikte gerekse doğalgazda; sanayiye, tarım sektörüne, ticarethane ve konutlara yani tüm vatandaşlarımıza yansıyacak. Önümüzdeki dönemlerde de global düzeyde fırtınalar olabilir. İyi kaptan fırtınada belli olur. Enerji sektöründe daha rutin işleri bile yürütemeyen iktidardan iyi kaptan olmasını beklemek mantık dışı.”

“MİLLETİN ZAMLARA TAHAMMÜLÜ KALMADI”

“Milletin artık yeni zamlara tahammülü kalmadı. İktidar artık vakit kaybetmeksizin boş gündemlerle uğraşmaktan vazgeçmeli ve vatandaşlarımızı rahatlatacak önlemler almalı. Kötü sonuçlardan gerekli dersleri çıkarmalı, orta ve uzun vadeli yerinde adımlar atmalı ve sorumluluklarının farkında olmalı. Ya da kötü yönettiğini kabul ederek artık yol açmalı.” (Haber Merkezi)

