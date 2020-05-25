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Deva Partisi nabız yokladı

Genel Başkanlığını eski Ekonomi Bakanlarından Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Çorum’da teşkilatlanma çalışmalarını hızlandırdı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:06
Deva Partisi nabız yokladı

Edindiğimiz bilgilere göre, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Çorum’da nabız yokladı. Deva Partisi’ne gönül verenlerle ve teşkilatta yer almak isteyen isimlerle telekonferans aracılığıyla uzun bir süre görüşme yapan İdris Şahin’in önümüzdeki günlerde de yine aynı şekilde görüşmelerini sürdüreceği öğrenildi.
Deva Partisi’nin Çorum’da Haziran ayı içerisinde teşkilatlanma çalışmalarını tamamlaması beklenirken ayrıca partiye oldukça ilgi olduğu da edindiğimiz diğer bilgiler arasında.

(Haber Merkezi)

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