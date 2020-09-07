DEVA Partisi Merkez İlçe’de Ertan Eliaçık güven tazeledi

Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyelikleri ise şu isimlerden oluştu:

Sadık Burak Aralık, Kerim Ardoğan, Çağdaş Temizöz, Talha Keleş, Ahmet Damar, Nazım Toker, Fatih Aslankılıç, Abdurrahman Şahin, Mehmet Arıcı, Zeynel Abidin Şahin, İlhan Karabacak, Ümit Akbaş, Alparslan Ceylan, Selahattin Mert Baloğlu, Sinan Çakır, Abdurrahman Vargeloğlu, Bilal Doğan, Yiğit Alp Şirek, Erdal Tavukçı, Erol Ulcay.

Kongrede bir konuşma yapan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, zor günlerden geçtiğimiz bir dönemde sorumluluk duygusuyla hareket ederek, şehrimize ve memleketimize DEVA parolasıyla 26 Haziran 2020 tarihinde aldıkları görevlendirme yazısıyla yola çıktıklarını söyledi.

Günlerce süren hazırlık çalışmalar sonucunda, İl, Merkez İlçe, Osmancık, Ortaköy, Bayat, Dodurga, Uğurludağ, Oğuzlar, İl ve ilçe teşkilatlarını evrensel ve ahlaki normlara sahip, işini iyi yapan, ehil insanlardan oluşturduklarını anlatan DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, “Çok farklı kesimlerinden gelen, çok sesli, geniş temsiliyeti olan ve ortak akılda buluşan bir ekip olduk.

Şimdi de 05 Eylül 2020 tarihinde Osmancık ilçemiz ile kongre sürecine başladık.

Bugün ise Merkez İlçemizin Kongresi'nde sizlerle beraberiz.

Bugünden sonrada kalan 5 ilçemizin kongrelerini bitirerek, İl Kongremizi Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın teşrifleri ile Ekim ayı başında inşaallah gerçekleştireceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)