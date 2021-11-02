Destek Hizmetleri’ne 11 milyon 869 bin liralık bütçe

İl Genel Meclisi Toplantısı’nda Destek Hizmetleri Müdürü Cesur Sağlam meclis üyelerine müdürlüğünün bütçesi ile ilgili bilgi verdi.

Sağlam, 2022 yılı için 11 milyon 869 bin liralık bütçe öngörüldüğünü belirterek, mal ve hizmet alım giderleri için 891 bin lira, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için 563 bin lira, enerji alımları için 370 bin lira, akaryakıt ve yağ alımları için 170 bin lira olmak üzere yaklaşık 50 kalem için bütçe talep ettiklerini dile getirdi. (Taner ŞİMŞEK)

