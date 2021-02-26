Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2020’de 16 milyon lira harcadı

İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren atölyenin 2020 yılı içerisinde 1.010'u atölyede, 1.085'i de arazide olmak üzere toplam 2.095 arızaya baktığının belirtildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Atölyemiz içerisinde elektrikhane, kaportahane ve kaynakhane bulunmaktadır. İdaremiz makine parkındaki iş makinası, kamyon vb. tüm araçların arızalarının tespiti ve tamiri atölyemiz personeli tarafından yapılmaktadır. Daha önceki yıllarda özel servislerde yaptırılan klima gazı dolumu, bilgisayarlı arıza tespiti gibi işler ise alınan klima gazı dolum cihazı ve arıza tespit programları sayesinde çok daha ekonomik olarak atölyemiz tarafından yapılmaktadır.2020 yılında Valilik Makam hizmetlerinde kullanılan ve İdaremiz makine parkında bulunan araçların bakım onarımı için 3.451.691,76 TL ve akaryakıt ve madeni yağ alımları için 8.104.685,00 TL harcama yapılmıştır.

İdaremiz makine parkı için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığı ile 2 adet Bomag marka yama silindiri, Valilik Makam hizmetleri için 1 adet Toyota marka binek araç ve Köylerimizdeki çöplerin transferi için İller Bankasından hibe olarak gönderilen 916.531,54 TL bedel karşılığında Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığı ile 1 adet Ford marka çekici ve 1 adet çöp transfer römorku alınmış olup, toplam 1.580.321,00 TL harcama yapılmıştır.

İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü şehit mezarları yapım bakım ve onarım işlerine devam etmektedir. 2020 yılında Şehit Yönetmeliğine uygun olarak 22 adet şehit mezarı yapılarak yenilenmiş,12 adet mezar baş taşı yapılmış ve 75 adet şehit mezarının tamir ve bakımı yapılmıştır. Şehit mezarlarının yanına 47 adet 3,5 ve 1,5 metre uzunluğunda krom bayrak direği dikilmiştir. Ayrıca şehit mezarlarının toplam 555 adet yıpranmış ve eskimiş bayrağı değiştirilmiştir.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görevli personeller tarafından düzenli olarak şehit mezarları ziyaret edilip görülen eksiklikler giderilmektedir.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından faaliyet gösterdiği alanlar için 2020 yılı içinde toplam 16.145.036,80 TL harcama yapılmıştır.” (Haber Merkezi)

