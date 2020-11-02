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Derya Çoban kansere yenik düştü

PTT Başmüdürlüğü'nden emekli Hakkı Yeşilkaya'nın kızı, Çorum Belediyesi çalışanlarından Kemal Çoban'ın eşi Derya Çoban (36) vefat etti.

Güncel 02.11.2020, 01:39 02.11.2020, 01:53
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Derya Çoban kansere yenik düştü

Derya Çoban bir süredir tedavi gördüğü kansere yenik düştü.

Merhumenin cenazesi 2 Kasım 2020 Pazartesi günü (bugün) Çorum Özel Hastanesi'nden alınarak saat 11.30'da Ulumezar’da düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

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