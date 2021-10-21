“DERVİŞ YUNUS” yarın sahnelenecek

Konuyla ilgili yapılan açıklamada Yunus Emre’nin vefatının 700. yıldönümü olması nedeniyle 2021 yılının UNESCO tarafından “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ve “Hacı Bektaş Veli Yılı” olarak ilan edildiği belirtildi. “Yunus Emre’” anma ve kutlama etkinlikleri kapsamında “Derviş Yunus’ adlı tiyatro oyunu, Mask Yapım tarafından 22 ve 23 Ekim 2021 tarihlerinde saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Oyunun ücretsiz olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Milletimizin “Bizim Yunus” diye bağrına bastığı Yunus Emre’yi hem göze hem kulağa hitap eden tiyatro sanatıyla anlatmak, düşüncelerini halkımızla paylaşmak adına tiyatro sahnelenmesi planlanmıştır.”

Ayrıca “Hacı Bektaş Veli” yılı kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce 27 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da “Hacı Bektaş’tan Yunus Emre’ye Çağları Aşan Sevgi Dili” konulu panel düzenleneceği açıklandı.

(Haber Merkezi)

