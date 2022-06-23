Derviş Günday ile sohbet

CHP Çorum eski Milletvekili Derviş Günday ile bir süre sohbet eden CHP İl Başkanı Tahtasız ve Akıllı, ülke ve yerel gündemi, parti çalışmalarını değerlendirdi.

Derviş Günday, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız ve Akıllı’ya teşekkür etti. Günday ayrıca Çorumlu hemşehrilerine selam gönderdi.

(Volkan SINAYUÇ)

