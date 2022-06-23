Derviş Günday ile sohbet
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve kızı Aycan Akıllı ile birlikte CHP Çorum eski Milletvekili Derviş Günday’ı ziyaret etti.
Güncel 23.06.2022, 22:04
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CHP Çorum eski Milletvekili Derviş Günday ile bir süre sohbet eden CHP İl Başkanı Tahtasız ve Akıllı, ülke ve yerel gündemi, parti çalışmalarını değerlendirdi.
Derviş Günday, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız ve Akıllı’ya teşekkür etti. Günday ayrıca Çorumlu hemşehrilerine selam gönderdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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