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Dernekler için proje başvuruları başladı

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, İçişleri Bakanlığı bütçesinden derneklere yardım yapılması hakkındaki yönerge kapsamında 2020 yılı proje başvurularının başladığını ifade etti. 

Dernekler için proje başvuruları başladı

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, İçişleri Bakanlığı bütçesinden derneklere yardım yapılması hakkındaki yönerge kapsamında 2020 yılı proje başvurularının başladığını ifade etti. 

03 Mart 2020 Salı 22:16
Dernekler için proje başvuruları başladı

Proje başvurularının 2 Mart 2020 tarihinde başladığını ifade eden Bayrak, “Başvurular, www.siviltoplum.gov.tr adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES)üzerinden elektronik olarak yapılacaktır” dedi.
Bayrak yaptığı yazılı açıklamada  Program kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konularının PRODES’te yer alan Başvuru Rehberinde açıklandığını kaydetti. 
Mustafa Bayrak, ‘Bir Fikrim Var!’ diyorsanız, başvuru rehberini incelemenizi, bir adım atarak proje başvurusunda bulunmanızı tavsiye ederiz” diye konuştu.
2020 yılı için desteklenecek proje konuları, şöyle sıralandı:
Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum işbirliği, sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılması, İnsan hakları, demokrasi ve aktif vatandaşlık bilincinin arttırılması, Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşların desteklenmesi, Kadın hakları, aile yapısının korunması, aile içi şiddetin önlenmesi, Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele,
Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşma sağlanması, işbirliği ve etkileşimin arttırılması, Toplumun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlayabilecek ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunabilecek projelerin desteklenmesi, Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi, Eğitim, kültür, sağlık, spor konularındaki projelerin desteklenmesi, Tarih, medeniyet, kültür değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyası, İstihdamın arttırılması, Göç ve uyum, Sosyal girişimcilik, Gönüllülük, Afet bilinci” (Haber Merkezi)

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