“Dernek beyannameleri için son gün 30 Nisan”

Dernek beyannamelerinin 30 Nisan 2022 tarihine kadar DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) üzerinden verilmesi gerektiğine dikkat çeken Bayrak, beyanname vermeyen dernekler hakkında 2.356 TL idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Bayrak, açıklamasının devamında şöyle dedi:

“Dernek, şube ve federasyonların, 2021 yılı gelir-gider ve diğer kurumsal bilgileri içeren beyanname süresi başlamış olup en geç 30 Nisan 2022 tarihinde bildirilmek zorundadır. Yönetim kurulu başkanları kendilerine Müdürlüğümüzce verilen şifre ve parolayı kullanarak DERBİS üzerinden elektronik ortamda vereceklerdir. Bir önceki yılın gelir-gider hareketleri mukayese yapılarak mali bilgilerin doğruluğu önemli olmakla birlikte, faaliyetler, vergi kimlik numarası, adres ve bağlı tesis, taşınmaz mal gibi diğer bilgilerde önem taşımaktadır. Beyannameyi gerçeğe aykırı bildirmek ve yasal süresinde bildirmemek hususunda gerekli adli ve idari işlem uygulanmaktadır.” (Haber Merkezi)

