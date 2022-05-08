Dermani’nin şiir kitabı
“Dermani” mahlasını kullanan eğitimci-ozan Hasan İpek’in 4. kitabı “Devriye” Can Yayınları’ndan çıktı.
Güncel 08.05.2022, 19:21
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Hasan İpek, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a yeni çıkan şiir kitabını imzalayıp armağan etti.
1949 yılında Alaca’nın Külah köyünde doğan Hasan İpek, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.
Daha önce yayınlanmış bir tiyatro ve iki araştırma kitabı, çok sayıda ödülü bulunan Hasan İpek, evli ve biri inşaat mühendisi, diğeri matematik öğretmeni iki çocuk babası. (Selda FINDIK)
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