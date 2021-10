Deprem kurbanı minik meleklere hüzünlü anma

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan deprem felaketinde, Çorumlu Yücel ailesi de 5 ferdini kaybetmişti. İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda göçük altında kalarak yaşamını yitiren babaanne Arife Yücel (60) ile torunları 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda, Kuşsaray Köyü’nde düzenlenen programla anıldı.



YÜREKLERDEKİ ATEŞ SÖNMEDİ

30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen ve 27’si çocuk toplam 118 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depreminin acısı yürekleri parçalamaya devam ediyor. 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminde Bayraklı İlçesinde bulunan ve tamamen yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı 37 cana mezar olmuştu.

Depremde Çorum Merkez Kuşsaray Köyü’nden de aynı aileden 4’ü çocuk toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti. Nilay – Deniz Yücel çiftinin çocukları Lena (4) ve Vera (6), Emine Toklu Yücel – Hüseyin Yücel çiftinin çocukları Feda (10) ve Diren (3), babaanneleri Arife Yücel (62) ile birlikte enkaz altında kalmış ve kurtarma çalışmaları sonucu cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Depremin birinci yıldönümünde Kuşsaray Köyü’nde anma programı düzenlendi. Anma programına; AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İzmir – Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İzmir Çorum Dernekleri Federasyonu Başkanı Halil Ünlü, Çorum Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral, Emek Partisi Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, CHP İl Başkan Yardımcıları Duran Arslan, Kenan Sır, Burhan Erdem, Kuşsaray Köyü Muhtarı Bülent Özkan, Yücel ailesi, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Anneleri Arife Yücel ile çocukları Lena ve Vera'yı kaybeden Deniz-Nilay Yücel çifti ile Diren ve Feda’yı kaybeden Hüseyin-Emine Yücel'e bir kez daha başsağlığı dileyerek acılarını paylaşan Milletvekili Ceylan törende Yücel ailesi fertlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başsağlığı dileklerini de iletti.

Milletvekili Ceylan, aile fertlerini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile de görüştürdü. Yaşanan acının tarif edilemez olduğunu belirten Ceylan, “Yavrularımızın mekanı cennet olsun. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü bela, afet ve kazadan muhafaza eylesin inşallah” dedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da aynı zamanda kendi akrabası olan Yücel ailesinin acısını paylaşarak, anne ve babaları teselli etmeye çalıştı. Tahtasız, depremde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak amacıyla yapılması gereken çalışmaları ele alarak bu konuda Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise istişare yaptı. Diğer katılımcılar da Yücel ailesinin acısını paylaşarak bir kez daha başsağlığı dileklerini iletti.

Anma programında depremde annelerini ve çocuklarını kaybeden Deniz-Nilay Yücel çifti ile Hüseyin-Emine Yücel çifti de birer konuşma yaparak içinde bulundukları acılı durumu dile getirdi ve rant uğruna kendilerine bu acıyı yaşatanların cezalandırılmasını, depremde yıkılan Rızabey Apartmanı’nın yerine park yapılmasını istedi.

27 ÇOCUĞUN ANISINA

27 BALON UÇURULDU

Anma programında depremde hayatını kaybedenler 27 çocuğun anısına programa katılan çocuklar tarafından 27 adet balon uçuruldu. Program sonunda Yücel ailesi tarafından katılımcılara can yemeği verildi. Anma programı ve can yemeği, Dede Şahin Polat’ın dua ve gülbengleri eşliğinde gerçekleştirildi. Acılı anne Emine Yücel, çocuklarının İzmir’de doğup büyüdüğünü, denizi çok sevdiğini belirterek, İzmir’den getirdikleri deniz suyunu mezara döktü. Diğer acılı anne Nilay Yücel ise çocuklarının mezarı başında uzun süre gözyaşı döktü.

