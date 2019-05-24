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Denklem Mühendislik Milönü Şubesi’ni açtı

Denklem Mühendislik (Kızılırmak Sondaj) Gazi Caddesi’ndeki merkezinden sonra Milönü’ne şube açtı.

Denklem Mühendislik Milönü Şubesi’ni açtı

Denklem Mühendislik (Kızılırmak Sondaj) Gazi Caddesi’ndeki merkezinden sonra Milönü’ne şube açtı.

24 Mayıs 2019 Cuma 00:13
Denklem Mühendislik Milönü Şubesi’ni açtı

İnşaat Mühendisi Alparslan Topal ile İnşaat Mühendisi Ali Çan’ın sahibi olduğu Denklem Yapı-Taahhüt firması, özellikle tarımsal sulama ve sondaj işlerinde başarılı çözümler gerçekleştiriyor.

Alparslan Topal ve Ali Çan, Esnafevleri Camii altındaki Milönü Şubesi’nde, çapa motorları, benzinli su motorları, jeneratörler, hidroforlar, dalgıç pompalar, motorlu tırpanlar, ilaçlama pompası, kangal ve sondaj boruları, yağmurlama boruları, bahçe hortumları, damlama ekipmanları, yağmur tabancaları, kaplinek parçalar, vanalar ve daha birçok çeşitle hizmet verdiklerini söylediler.

Çorum’da ve Çorum dışında sondaj hizmeti verdiklerini ifade eden Topal ve Çan, ayrıca enerji kimlik belgesi ve proje, etüt, danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade ettiler. (Aliye ÖNCEL)

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