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Denizi olmayan ilde balık siparişine yetişemiyor

Çorum’da KOSGEB’in “Yeni girişimcilik desteği” adı altında başlattığı proje kapsamında 3 çocuk annesi 34 yaşındaki Gülbahar Kaynar, “Hayde Vira” isimli cafe restoranı açarak kendi elleriyle pişirdiği balıkları müşterilerinin damak zevkine sunuyor.

Denizi olmayan ilde balık siparişine yetişemiyor

Çorum’da KOSGEB’in “Yeni girişimcilik desteği” adı altında başlattığı proje kapsamında 3 çocuk annesi 34 yaşındaki Gülbahar Kaynar, “Hayde Vira” isimli cafe restoranı açarak kendi elleriyle pişirdiği balıkları müşterilerinin damak zevkine sunuyor.

15 Kasım 2019 Cuma 21:41
Denizi olmayan ilde balık siparişine yetişemiyor

İş kurmak isteyen girişimcilere yönelik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nca (KOSGEB) düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimine katılan ve kursu başarıyla tamamlayan Gülbahar Kaynar, KOSGEB’den aldığı teşvik ile Hayde Vira Cafe Restoran’ı hizmete açtı.

Çorum’da merhum Yusuf Kaynar tarafından kurulan ve balıkçılık sektörünün köklü kuruluşlarından Örnek Balıkçılık sahipleri Hakan Kaynar’ın yengesi ve Yavuz Kaynar’ın eşi olan Gülbahar Kaynar, eşinin de balıkçı olmasının işini daha da kolaylaştırdığını dile getirdi.

Yaklaşık iki ay önce Bahçelievler Mahallesi Gazi Caddesi No 88/2 (Eski Devlet Hastanesi Acil Servis girişi) adresinde faaliyete geçen “Hayde Vira” isimli cafe restoranında 30’a yakın balık çeşidiyle müşterilerine hizmet veren Gülbahar Kaynar yaptığı açıklamada; “Ev hanımıyken iş hayatına atılmak istedim. (KOSGEB) tarafından düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimine katılıp kursu başarı ile bitirdim ve verilen teşvik ile cafe restoranımı açtım. Otuzdan fazla balık çeşidimiz var. Müşterilerimiz hangi çeşit balık pişirmemi isterse 10 dakikada hazırlayıp müşterilerinin damak zevkine sunuyorum. Müşterilerime kendi elimle servis yapıyorum. Şuana kadar hiç bir müşterimizden şikayet almadım. Eşimin de yıllardır balıkçı olması işimi tamamen kolaylaştırıyor. Bazen siparişlere dahi yetişmekte zorlanıyorum. Tabi ki de en büyük destekçim kendisidir” dedi.

“EŞİMİN BU İŞİ YAPMASI BENİ DE MEMNUN ETTİ”

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Örnek Balıkçılık sahiplerinden Yavuz Kaynar ise “Bizde her çeşit balık bulunuyor. Günün şartlarına göre denizin durumuna göre her türlü balığa Türkiye şartlarında ulaşabiliyoruz. Biz talepten memnunuz bunun dışında evinde balık pişirmek istemeyen müşterilerimiz var. Evin koktuğunu düşünen var. Açmış olduğumuz restoranımızda balık pişirip servisimizi yapıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Eşinin KOSGEB kadın girişimci kursuna katıldığına ve başarı ile bitirdiğine değinen Yavuz Kaynar, “Ben kendi balıkçı tezgahımdan taze taze balıkları alıp getirip, eşimin hünerli ellerine bırakıyoruz, eşimin bu işi yapmasından işletmeci olmasından memnunum. Hamsiden sardalyaya, istavritten mezgite 30’un üzerinde balık çeşidimiz var Müşterilerimizden de oldukça memnunum bundan sonra ki süreçte eşimle yola tam hız devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Öte yandan Hayde Vira dün düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı. Açılışa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, TSO, ÇESOB ve Esnaf Odaları’nın yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda davetli de katıldı.

(Yusuf ÇINAR-Ömür SOYTEMİZ)

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