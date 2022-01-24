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Deniz Karameşe’den “Hititler Döneminde Kuşsaray” kitabı

Kuşsaray Köyü’nün arkeolojik önemini ve yerleşim tarihini anlatan “Hititler Zippalanda, Kuşşara, Kuşsaray – Hititler Döneminde Kuşsaray” okuyucusuyla buluşmaya hazır.

Güncel 24.01.2022, 11:12
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Deniz Karameşe’den “Hititler Döneminde Kuşsaray” kitabı

Çorum Kuşsaray Köyü Dayanışma Derneği kurucularından yazar Deniz Karameşe’nin Kuşsaray Köyü’nü tema olarak alan daha çok arkeolojik özelliğinden bahseden kitap, Cinius yayınlarından çıktı. 
Kuşsaray'ın yerleşim tarihi hakkında kısa bilgilere de yer verilen kitapta, köydeki bazı önemli yer adlarının isim kaynağı ile 217 bölgeyle ilgili bilgiler yer alıyor. 
Kuşsaray’ın bir Hitit şehri olma olasılığı üzerinde duran Karameşe, 1966 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan sondaj çalışması ile Kuşsaray’ın arkeolojik özelliğinin gün yüzüne çıkarıldığını anımsattı. 
Kuşsaray’da kazı başkanlığı yapan Hamit Z. Koşay’ın ön raporu ile yola çıkan Karameşe, Kuşşara şehri ile Kuşsaray ilişkisini çözmeye çalışırken edindiği bilgileri kitabında topladığını belirterek, “Kuşsaray’ın isim kaynağını araştırmak için yola çıktığımda en büyük bulgu, günümüzden yaklaşık dört bin yıl önce varlığını sürdüren ‘Hitit Uygarlığı’ göze çarpmaktadır. Kuşşara ise ‘Hitit Devleti’ kurulmazdan önce, Hurri ülkesinden başlayan yolculuk neticesinde Hatti ülkesine yakın bir bölgeye yerleşilip kurulan şehir krallığıdır. Kurucusu ise ‘Kuşşaralı Pithana’ unvanı ile bilinen Pithana’dır. Bunu basit bir benzeşme olarak değerlendirip ilk başlarda dikkate almamıştım. Çeşitli kaynakları incelediğimde ve şüphe olanağım arttı ve Polonyalı araştırmacı Taracha’nın ise Zippalanda tespiti beni sürükledi” dedi. 
Zippalanda ve Kuşşara’nın Hititler’in önemli ve gizemli şehirleri arasında yer aldığını kaydeden Karameşe, “Lokal olarak yerlerinin bilinmemesi gizemini hâlâ artırmaktadır. Kuşsaray Köyü’nün eski yerleşimi hakkında da bilinmeyenler gizem yaratmaktadır. Günümüzde Kuşsaray Köyü’ne yerleşen halkın tarihi bilinse bile, bu kitap lokal olarak Kuşsaray’ın yerinin gizemli bir Hitit şehri olma olasılığı üzerine durmaktadır. Ayrıca Kalkolitik Çağ’dan Tunç Çağı’na, Kuşşara Krallığı’ndan Hititler’e, Kadeş Barış Antlaşması’ndan Hitit Güneşi’ne birçok konuyu da ele almaktadır.
Peki bunca gizem arasında gerçeklik arayışı içerisinde sadece isim benzerliğinden mi ibaret; yoksa eldeki verilere dayanarak, henüz keşfedilmemiş tarihi bir gerçeklik mi söz konusudur? “Hititler Zippalanda, Kuşşara, Kuşsaray – Hititler Döneminde Kuşsaray” kitabı ile bu gizemli yolculuğu incelemek isteyenler cinius.shop veya trendyol üzerinden kitabı temin edebilirler” dedi. (Haber Merkezi)

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