“Demokrasi iklimini zehirlemeye çalışan karanlık odaklara dikkat”

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyeleri; Çorum İl Koordinatörü Doç.Dr. Avni Erdemir ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Av. Rumi Bekiroğlu ile Çorum İl Başkanı Av. Gökhan Külcü ve İl Yönetimi, ortak bir yazılı açıklama ile Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a ve iki gazeteciye yapılan saldırıları kınadı. Gelecek Partililerin açıklamasında şöyle denildi:

“Türkiye’yi 1990 yılların faili meçhullerle anılan karanlık iklimine götürmek isteyenler, Ankara’da üç dönem milletvekilliği yapmış ve partimizin Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ ve gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu’na saldırarak bize gözdağı vermeye çalışmışlardır. Bu saldırılar göstermiştir ki siyaset alanı kaba güç ile daraltılmak istenmekte ve siyasetçiler doğrudan saldırılar ile tehdit edilmektedir.

Gelecek Partisi sivil siyasetin savunucusudur. Her türlü vesayetin ve antidemokratik davranışların karşısındadır. Avrupa Birliği yolunda reform yapmak istediğini sürekli iddia eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Hükümetine çağrımız şudur; siyasetçilere ve basın mensuplarına saldıran failleri ve onlara talimat verenleri bulun ve adalete teslim edin. Türkiye, iktidarın bir ortağının mafya olduğu bir ülke değildir, öyle olmasına da asla izin vermeyeceğiz.

Siyasi parti yöneticilerinin bu saldırılar karşısında gösterdikleri dayanışmaya teşekkür ediyoruz. Başta Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli olmak üzere iktidar ortaklarının da ivedilikle açıklama yapmasını ve saldırıyı kınamalarını bekliyoruz.

Bu saldırı karşısında sessiz kalan her siyasi yetkilinin zımnen bu saldırıya destek verdiğini ve ileride olabilecek siyasi terör saldırılarını da teşvik edici bir rol üstlendiklerinin bilinmesini isteriz.

Gelecek Partisi Türkiye’nin içinde bulunduğu derin ekonomik ve siyasi krizden çıkması için çalışmaktadır. Dünyayı açık serbest piyasa ekonomisi içinde kalkınan, vatandaşlarına yüksek gelirle ve insan onuru ile yaşayacakları bir gelecek inşa etmek için dün olduğu gibi yarın da mücadele edecektir. Kamu güvenliğinin sağlanması, ifade özgürlüğü ve siyaset yapma serbestisi, soluduğumuz hava kadar elzemdir ve bunların temini de iktidarın sorumluluğudur.

Milletimizin yoğun ilgisine mazhar olan partimizin Genel Başkan Yardımcısı ve gazetecilerin saldırıya uğramasını haber bile yapamayan medyanın durumunu ise milletimizin derin vicdanına havale ediyoruz. Demokrasi bir iklimdir, özgür ifade ve iktidar olmak için siyaset yapmak bunun vazgeçilmez şartıdır. Görüyoruz ki bu iklimi zehirlemek ve bizleri nefes alamaz hale getirmek isteyen karanlık odaklar var. Demokrasi ikliminin zehirlenmesine, milletimizin desteği, parti yöneticilerimiz ve teşkilatlarımızın cesur ve kararlı duruşları ile asla izin vermeyeceğiz.

Gelecek Partisi 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz’un ateş çemberlerinden geçmiş cesur insanların kurduğu bir partidir. Bizler bu tür saldırılar karşısında asla boyun eğmeyeceğiz.

Gelecek Partisi olarak bu tür korkutma ve yıldırma amaçlı saldırıların bizleri yolumuzdan döndüremeyeceğini, her zaman demokratik siyasetin savunucusu olacağımızı, temiz toplum ve temiz siyaset için var gücümüzle vatan ve millet için mücadele edeceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.” (Haber Merkezi)