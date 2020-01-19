“Demiryolu proje çalışmaları 2020 yılı sonunda bitirilecek”

Ulaştırma Bakanlığı ilimize havaalanı kurulmasıyla ilgili “yolcu beklentisi ve trafik öngörülerinin artması halinde” yapılabileceği, demiryolunun da proje çalışmalarının 2020 yılının 4. Çeyreğinde tamamlanmasından sonra yatırım programına alınmasının planlandığını bildirdi.

Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Çorum havaalanı ve demiryolu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne soru önergesi vermişti. Milletvekili Şenol Sunat’ın bu önergesine ise Çorum’da iktidar partisi milletvekilleri tarafından tepki gösterilmişti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Sunat’ın sunduğu önergeye bakanlıktan cevap geldiği öğrenildi. Sunat’a yollanan yazıda ise Çorum adına hiç iyi olmayan ifadelere yer verildiği gözlendi.

Buna göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat’a verilen cevapta verilen ifadeleri aynen okuyucularımızla paylaşıyoruz.

“Çorum Havalanı’nın 2100 x 30 m boyutlarında pist, 125 x 18 m boyutlarında taksirut ve 80 x 50 m ebatlarında aprondan oluşan altyapı tesislerinin ihalesi 27.11.1996 tarihinde Çorum Valiliği tarafından gerçekleştirilmiş ancak, "STOL Havaalanları İnşaatı" projesinin 27.12.2002 tarihli ve 2002/132 sayılı YPK Kararı ve Bakanlar Kurulu'nun 30.12.2002 tarihli ve 2002/5169 sayılı kararı ile yatırım programından çıkarılması nedeniyle Çorum Havaalanı inşaatı tamamlanamamıştır.

Sonraki yıllarda yapılan çalışmalar ve Türkiye Hava Ulaşımı Genel Etüdü çalışması doğrultusunda; yolcu beklentisi ve trafik öngörülerinin artması halinde Çorum ili'ne havalimanı yapılabileceği değerlendirildiğinden bu aşamada havalimanı yapımına yönelik çalışma bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale (292 km) arasında 200 km hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı demiryolu hattının Samsun-Merzifon, Merzifon-Çorum, Çorum-Delice olmak üzere 3 kesim halinde yapılması planlanmıştır.

Çorum-Kırıkkale (Delice) (100 km) kesiminde ise etüt ve proje çalışmaları tamamlanmıştır. Samsun-Merzifon (99 km) ve Merzifon-Çorum (93 km) kesimlerinde etüt ve proje çalışmaları devam etmekte olup 2020 yılı 4. çeyreğinde bitirilmesi hedeflenmiştir. Proje çalışmalarının tamamlanmasına müteakip yapım için yatırım programına alınmasının teklif edilmesi planlanmaktadır.”

(Haber Merkezi)