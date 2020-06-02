“Demiryolu Çorum’un olmazsa olmazlarından”

Çorum’un ülkenin ekonomisine katkısının yanında insan kalitesi açısından da önemli bir il olması nedeniyle ziyaretlere Çorumdan başladıklarını anlatan Üstün, beraberinde Gelecek Partisi il Başkanı Gökhan Külcü ve Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyesi Rumi Bekiroğlu’nun da hazır olduğu basın toplantısında partinin 13 Aralık 2019 yılında teşkilatlanmaya başladığını ve kısa sürede 53 il ve ilçelerinde teşkilatlanmasını tamamladığını anlattı. Teşkilatlanma çalışmalarının kısa sürede tamamlanmasının ardından büyük kongrenin yapılacağını anlatan Üstün, Gelecek Partisi’nin seçimlere çınar amblemi ile gireceğini ve başarı sağlayacağını anlattı.

Gelecek partisinin doğrularla geldiğini ve bunun için engellenmeye çalışıldığını vurgulayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, halkın partiye olan teveccühüne güvenerek milletten alınan güçle gerçekleri savunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Hainlik ve teröristlik konusunda kimin kimi suçlayacağının belli olmadığı bir süreçten geçildiğini ve gerçek hainlerin rahat ettiği bir ortam oluştuğunu belirten Üstün, bir bocalama sürecinin oluştuğunu kaydetti. Pandemi sürecinde insanların birbirine yardımcı olmaya çalıştığını ve güzel bir birliktelik oluştuğunu anlatan Üstün, bu birliktelik ile ülkenin ekonomik durumunun da el birliği ile çözülebileceğini söyledi. Normalleşme süreci ile birlikte bazı kaygıların da bulunduğuna dikkat çeken Feramuz Üstün, bu süreçte ikinci bir pandemi dalgasına karşı önlemlerin de alınması gerektiğini dile getirdi.

DEMİRYOLU ÇORUM EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAR

Çorum’dan demiryolunun geçmesinin ekonomiye büyük katkı sağlayacağına inandığını ve bunu desteklediklerini anlatan Üstün, “Verdiği tüm szözleri tutan bir genel başkanın yardımcısı olarak demiryolu ile Çorum’un önünün açılması gerektiğine inanıyorum” dedi. Gelecek Partisi’nin herhangi bir seçimde ittifak kurmak amacıyla kurulmadığını dile getiren Üstün, Başkanlık sisteminin bir gereği olarak ittifakın konuşulduğunu ancak Gelecek Partisi olarak öyle bir düşüncelerinin de bulunmadığını belirtti. Erken seçim söylentilerinin de devam ettiğini kaydeden Feramuz Üstün, erken seçimi gerektirecek bir durumun olduğuna inanmadığını, ekonomik bakımdan da gerekli tedbirlerin alınması ile birlikte ülkenin durumunun düzeleceğini belirtti.

Gelecek Partisi Kadın kolları Başkanı Selma Bayraktar ve Gençlik Kolları Başkanı Burak Külcü’ye yetki belgeleri verildi.

(Haber Merkezi)