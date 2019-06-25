Demer öğrencisi Alper Koç’tan Türkiye birinciliği

Toplamda 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin girdiği LGS sınavında sorulan 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi olan Çorum Özel Değerler Ortaokulu öğrencisi Alper Koç, sonuçların belli olmasının ardından TED Çorum Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Yıldırım tarafından plaket ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Çorum’un seçkin kolejlerinden olan Demer Koleji bünyesinde eğitim alan Alper Koç, LGS'de kazandığı bu büyük başarıyla hem okulunun hem de Çorum’un gururu oldu. Ortaokulu da birincilikle bitiren başarılı öğrenci, TED Çorum Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Yıldırım tarafından verilen bir plaketle ödüllendirilmişti.

Kazandığı birinciliğin ardından, yaptığı açıklamada sınava çok iyi çalıştığını belirten Alper Koç, kendisini en iyi şekilde yetiştiren öğretmenlerine, her zaman destek olan okul yönetimine, Dalgıçlar yönetimine ve ailesine teşekkür etti.

Hiçbir başarının tesadüf olmadığını ve gurur duydukları öğrencileri Alper’in bu başarı için oldukça disiplinli ve özverili çalıştığını dile getiren okul müdürü Kübra Karabulut da "Demer olarak öğrencilerimizin hayatın her alanında başarıya ulaşmaları için çalışıyoruz. Biz eğitim hayatları boyunca öğrencilerimizin hem derslerinde, hem sosyal hayatta, hem de sportif branşlarda kendilerini ispatlayacak imkânlar sunuyoruz. Özgüveni artan çocuklarımız da başarılarıyla bizim göğsümüzü kabartıyorlar. Demer’de öğrenci olmak ayrıcalıktır" şeklinde konuştu. Alper Koç, hedefinin Amerikan Robert Koleji olduğunu ifade ederek, hedef belirleyerek çalışılması ve iyi bir eğitimle başarının yakalanabildiğini anlattı.

(Erkan BAYATLI)