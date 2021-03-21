“Deli Dumrul”u yeniden izleyici ile buluşturuyorlar

Çorum’da faaliyetlerini sürdüren Tiyatro Dördüncü Duvar’ın oyuncuları da 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Güngör Dilmen’in kaleme aldığı, Özgür Pehlivan’ın yönettiği ve Bir Dede Korkut Hikayesi olan “Deli Dumrul” isimli tiyatro oyunu 27 ve 30 Mart 2021 günleri Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda seyirci ile buluşacak.

Çocukluğumuzda büyüklerimizden sıklıkla dinlediğimiz Dede Korkut Hikayeleri’nin en meşhurlarından biri olan “Deli Dumrul” efsanesini Tiyatro Dördüncü Duvar oyuncuları canlandırırken, oyunun ışık tasarımını Ahmet Ubuz, müzik kumandasını ise Zümrüt Özdemir yürütecek. Devlet Tiyatro Salonu’nda 27-30 Mart günleri saat 18.00’de sahnelenecek oyunla ilgili bilgi veren Tiyatro Dördüncü Duvar kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan, geçtiğimiz yıllarda da kapalı gişe oynanan oyunun yeniden kapalı gişe oynanacağını dile getirdi.

Her yıl 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü bir oyunla kutlama geleneğini bu sene de sürdürdüklerini söyleyen Özgür Pehlivan; “Pandemi sürecinden dolayı birçok tiyatro topluluğu çalışmalarını durdurmuş olmalarına rağmen biz önlemlerimizi alarak 4 oyun birden çalıştık ve Ağustos ayından bu yana 1 çocuk, 1 yetişkin oyunu sahneledik. ‘Deli Dumrul’ ise sezonun üçüncü oyunumuz olarak seyirciyle buluşmaya hazır. 2012 yılında bu oyunu yine sahnelemiştik. Üzerinden geçen 9 yılın ardından birçok tecrübe kazandık. Hiç durmadan kendimizi geliştirdik. Tiyatro festivallerine katıldık, eğitimler aldık, eğitimler verdik. Ve bu kez çok daha dinamik bir ekiple yeniden yorumladık oyunu.

Bölgenin en kalabalık tiyatro topluluğu olan Tiyatro Dördüncü Duvar Ailesi olarak yıllardır Çorum’u şehirdışında ve festivallerde temsil eden tek ekip olmaktan dolayı ayrıca gurur ve onur duyuyoruz. Tüm dünyanın içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçte ailesinden, işinden, dinlenme zamanından, özel hayatından fedakarlık edip muhteşem bir performans sergileyerek çok kısa bir süre içerisinde oyunun çıkmasını sağlayan tüm ekibime ve 5 saat içinde biletleri tüketerek 2. seansı açmamıza neden olan seyircilerimize teşekkür ediyorum. 27 – 30 Mart tarihlerinde Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda görüşmek üzere, şimdiden herkese iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

