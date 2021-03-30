“Deli Dumrul” yine kapalı gişe

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle kapalı bulunan tiyatrolar normalleşme süreci ile birlikte yeniden sahne almaya başlarken, Çorum’da faaliyetlerini sürdüren Tiyatro Dördüncü Duvar oyuncuları Dünya Tiyatrolar Günü’nde yeniden sahne aldı.



Güngör Dilmen’in kaleme aldığı, Özgür Pehlivan’ın yönettiği ve Bir Dede Korkut Hikayesi olan “Deli Dumrul” isimli tiyatro oyunu Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda seyirci ile buluştu. Işık tasarımını Ahmet Ubuz, müzik kumandasını ise Zümrüt Özdemir’in yürüttüğü oyun büyük beğeniyle izlendi. İki seansta da kapalı gişe oynayan oyun ayakta alkışlandı.

Dünya Tiyatrolar Günü’nü her yıl olduğu gibi bu yıl da bir oyunla kutlama geleneğini pandemi sürecine rağmen sürdürmekten mutlu olduklarını söyleyen Tiyatro Dördüncü Duvar kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan oyunun gördüğü ilgi nedeniyle 6 ve 8 Nisan 2021 günleri saat 18.00’de iki seans daha sahneleneceğini müjdeledi.



(Haber Merkezi)

