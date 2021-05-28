Değişim Partisi’nden Belediye’ye eleştiri

“Çorum Belediyesi zengin babanın hayırsız evladı gibi harcama yapıyor” diye konuşan TDP İl Başkanı Erenler, 374 bin TL'lik prefabrik ihalesine sert tepki gösterdi.

Çorum Belediyesi’nin üç farklı noktada bulunan prefabrik modeli uygulanan Yöresel Ürünler Satış Yerini kendi imkanlarıyla yapmak yerine ihaleye çıkılarak 374 bin TL bedel ile ihale edilmesine tepki gösteren TDP İl Başkanı Engin Erenler, belediyenin bu yerleri kendisinin yapması halinde yüzde 40 daha ucuza mal edeceğini söyleyerek yapılan tesisin inşaat maliyetinin çok üzerinde ihale edilmesinin yanlış olduğunu kaydetti.

Açıklamalarını sürdüren Engin Erenler, “Pandemi döneminde belediye kaynaklarının zengin babanın hayırsız evladı gibi harcamak yerine gereksiz yere ödenen bedelin halka ulaşması halinde, binlerce ihtiyaç sahibinin evde ocağının tütmesine, çorbasının kaynamasına vesile olunurdu” diye konuştu.



(Haber Merkezi)

