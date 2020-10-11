Flaş HaberKorona Çorum FK’ya da sıçradı
Dede Mehmet Küçüker’in adını yaşatıyorlar
Makine Mühendisi Mehmet Küçüker ve İnşaat Teknikeri Mert Küçüker kardeşler tarafından açılan Küçüker Mühendislik, Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi No:22/A adresinde hizmet veriyor.
Güncel 11.10.2020, 21:59
932
Doğalgaz projeleri, binaların doğalgaz dönüşümleri, mantolama, bina bakım onarım gibi hizmetlerde bulunduklarını anlatan Mehmet ve Mert Küçüker ayrıca şehir içi ve köylere yapılan evlerin ruhsat alım işlerini de yönettiklerini kaydetti.
Eski ÇESOB Başkanı Mehmet Küçüker’in de torunları olan Mehmet ve Mert Küçüker, işyerlerinde bilinen markaların kombi ve petek satışlarını da yapıyor.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 13 Ekim 2020
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:42
|Öğle
|12:31
|İkindi
|15:38
|Akşam
|18:11
|Yatsı
|19:29