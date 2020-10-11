Dede Mehmet Küçüker’in adını yaşatıyorlar

Doğalgaz projeleri, binaların doğalgaz dönüşümleri, mantolama, bina bakım onarım gibi hizmetlerde bulunduklarını anlatan Mehmet ve Mert Küçüker ayrıca şehir içi ve köylere yapılan evlerin ruhsat alım işlerini de yönettiklerini kaydetti.

Eski ÇESOB Başkanı Mehmet Küçüker’in de torunları olan Mehmet ve Mert Küçüker, işyerlerinde bilinen markaların kombi ve petek satışlarını da yapıyor.

(Haber Merkezi)