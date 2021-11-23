Dayanışma ve motivasyon adına çok güzel ve anlamlı
Nova Life İnşaat ve Yapım firması, geleneksel hale getirdiği dayanışma ve motivasyon yemeğini bu yıl Adana Sofrası’nda gerçekleştirdi.
Güncel 23.11.2021, 00:06
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Yemeğe, Nova Life Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tunç, Genel Koordinatör Emine Uçar, Şantiye Şefi Zeki Kabadayı, firma mimarı Yağız Yanıkoğlu ve firma personeli katıldı.
Sıcak bir ortamda geçen yemekte, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tunç, yoğun bir inşaat sezonunun ardından, tüm emeği geçenlere teşekkürlerini ifade etti.
(Uğur GÖRKEM)
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