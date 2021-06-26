Davutoğlu, 1 Temmuz’da Çorum’a geliyor

Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu’dan aldığımız bilgilere göre, Ahmet Davutoğlu’nun Çorum programı ise şöyle:

“1 Temmuz Perşembe günü saat 11.00’de Ankara yolu 55 Samsun Kuruyemiş önünde karşılama, saat 12.00 parti binası açılışı, saat 13.00 İnönü ve Gazi Caddesi’nde esnaf ziyaretleri, saat 16.00 Afra Düğün Salonu yemek, saat 17.00 Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret, saat 18.00 Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ziyareti, saat 19.00 Bekiroğlu Konağı’nda basın açıklaması, saat 20.00 partililerle sohbet.”

Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu ayrıca, Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından açılacak olan parti il binasının açılışına ise tüm Çorum halkını davet etti.