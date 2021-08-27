Darısı damatlığına

Çorum’un Mecitözü İlçesi’nin Körücek Köyü’nde market işletmeciliği yapan Feramiz Öztürk, oğlu Cenk Deniz için görkemli bir sünnet düğünü yaptı.

Yeter – Feramiz Öztürk çiftinin oğulları Cenk Deniz, coşkulu bir düğünle birlikte sünnet olarak erkekliğe ilk adımını attı. Cenk Deniz Öztürk’ün kirveliğini ise Ezgi – Soner Özçetin çifti üstlendi.

Haydar Topcu’nun duaları eşliğinde giydirilen Cenk Deniz, daha sonra köy içerisinde gezdirildi. Köy parkında düzenlenen yemek ve eğlence programına ise çok sayıda davetli katıldı. Davetliler, yerel sanatçı Rıza Taş’ın müzikleri eşliğinde coşkulu saatler yaşadı.

ÇORUM HABER, Yeter – Feramiz Öztürk çiftini kutlar, Cenk Deniz’e sağlıklı, başarılı ve uzun bir ömür diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

