Danimarka’daki Çorumlu genç kadına önemli görev

Sosyal ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı Ulusal Temyiz Kurulu’nda, başdanışman ve bölüm sorumlusu olarak görev yaparken, Sağlık Bakanlığı’na getirilen başarılı genç kadın Sibel Benli’nin böyle önemli bir göreve getirilmesi, Türkler arasında da memnuniyet yarattı.

Siyasal Bilgiler mezunu olan Danimarka doğumlu Sibel Benli, Covid-19 aşısının ülke genelinde koordineli bir şekilde dağıtılması ve aşının uygulanmasını sağlayacak kurulu yönetecek.

Evli ve bir erkek çocuğu annesi olan Benli, aşıyla ilgili Ulusal Serum Enstitüsü, Sağlık Kurumu, bölge ve belediyeler, Tabipler Birliği, Sağlık Veri Kurumları gibi kurumlarla koordinasyondan kendisinin sorumlu olduğunu söyledi.

(Haber Merkezi)