Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne Çiftçi’den tam not

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret eden Vali Çiftçi’ye burada Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gıda ve Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan eşlik etti.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz ve Kaya ve Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette konuşan Kaya, yaptıkları çalışmalar hakkında protokol üyelerine bilgi verirken, yeni alınan ekipmanların tanıtımını da yaptı.

Programda Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’a yaptıkları hizmetler için Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu’nu tebrik etti.

Yılmaz Kaya ise katkı ve desteklerinden dolayı Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a hediye takdiminde bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)