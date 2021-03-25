“Damızlık istasyonu modernize edilecek”

Damızlık Koyun- Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay , “Projelerimizi yakından takip eden ve bize çalışma heyecanı sağlayan İl Müdürümüz destek oldukları sürece, gayretimiz ve heyecanımız artarak devam edecektir. Eksikliklerimizle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Birliğimizi Çorum üreticisine layık bir birlik yapmak için hız kesmeden çalışıyoruz. Biz damızlık istasyonumuzda 1000 adet damızlık anaç hayvan hedefimize hızla ilerliyoruz. Böylece üreticilerimize daha faydalı olacağız. Başka illerden damızlık hayvan almadan, ihtiyacımız olan damızlık hayvanları kendimiz temin edeceğiz” dedi.

İl Müdürü Sarı ise damızlık birliğinin üretme istasyonunu modernize edeceklerini belirterek, “Bu sayede üstün verimli hayvanlar yetiştirmesi için gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenecek bölgesel ya da ülkesel düzeyde ıslah programları uygulanacak. Verimlerinin artırılması, bunların soykütüğü, ön soykütüğü kayıtlarının tutulması, toplanan verilerin değerlendirilmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması, birlik personelinin eğitimlerinin sağlanması, bölgesel ve ulusal düzeyde yarışmalar düzenlenmesi, birlik ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için çalışmalarımıza hız vermeliyiz. Halihazırda 380 küçükbaş hayvanımız mevcut bunu 1000 damızlık küçükbaş hayvana ulaştırma gayretindeyiz. Hedeflerimize ulaşırsak üreticilerimizin ihtiyacı olan damızlık materyali buradan sağlayacağız, hem üreticilerimize ucuz damızlık temin etmek hem de birliğin gelirini artırmak istiyoruz. Biz Kurum olarak Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğini her konuda desteklemekteyiz” ifadeleri kullandı. (Haber Merkezi)