“Damızlık Birliği’nin ilimize katkısı büyük”

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Başkan yardımcıları Muzaffer Fakıoğlu ve Haydar Cıbır ile görüşen CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, birliğin çalışmaları ve verdiği hizmetler hakkında bilgiler aldı.

Ziyaret sırasında konuşan Birlik Başkanı Kaya, CHP İl Başkanı Tüfekçi’ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Son zamanlarda sağlanan araç ve ekipmanlarla birliğin yetiştiricilere verdiği hizmetin kapsamını genişlettiğini anlatan Birlik Başkanı Yılmaz Kaya, damızlık hayvan desteklerinin sayısının da çok ciddi oranda artırıldığına vurgu yaptı. Yılmaz Kaya, birlik olarak sağladıkları diğer olanak ve verdikleri hizmetlerden de bahsetti.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ise, tarımın yanı sıra hayvancılığın da Çorum açısından çok önemli olduğuna vurgu yaparak, hayvancılığın gelişmesi konusunda Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin çok önemli bir sorumluluk üstlendiğini ve görevinin de başarıyla yerine getirdiğini kaydetti.

Birliğin hayvancılığın gelişmesi noktasında Çorum’a önemli katkılar sağladığını dile getiren Tüfekçi, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kuruluna Çorum’da hayvan yetiştiricilerine sağladıkları imkanlar ve verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)