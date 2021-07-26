Damızlık Birliği’nde kongre günü

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi’nde yapılacak olan genel kurul saat 10.30’da başlayacak.

Olağan genel kurulda göreve geldiği günden itibaren oldukça başarılı hizmetlere imza atan Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya’nın tek aday olarak seçime girmesi ve karşına rakip çıkması beklenmiyor.

Yılmaz Kaya ayrıca Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı görevini de başarıyla sürdürüyor.

(Volkan SINAYUÇ)

