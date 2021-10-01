Flaş HaberÇorum’da deprem
“Daha yeşil bir Çorum”
Güncel 01.10.2021, 00:49
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AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, parolalarının “Daha yeşil, daha ferah bir Çorum” olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’la birlikte Söğütevler 42. Sokak’taki peyzaj çalışmaları ile ilgili inceleme fotoğraflarını paylaştı.
Yusuf Ahlatcı, “Çorumumuza en güzel hizmeti sunmak için ağaçlandırma çalışmalarına devam eden ekiplerimize kolaylıklar diledik” dedi.
(Haber Merkezi)
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