“Daha güçlü ve daha etkin kooperatif sözü veriyoruz”

36 yıllık deneyim ve tecrübesiyle yeniden Kooperatif Başkanlığına aday olduğunu belirten Vedat Canbek, bugüne kadar kendisine inanan ve güvenen tüm kooperatif üyelerine teşekkür etti. Tekrar çıktığı bu hizmet yolunda kooperatif üyelerinden destek isteyen Vedat Canbek, “Biz kredi kullandıran ve bu kredileri de kefalet sistemiyle esnaflara ulaştıran bir kurumuz. Halkbank aracılığı ile Çorum esnafına verilen bu kredilerle piyasaya ciddi bir nakit akışı sağlanırken, yüzlerce esnaf işini büyüttü, ek istihdam sağladı.

Ben ve ekibim bugüne kadar şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı sergilemeye ve kooperatifimizi daha üst noktalara taşımaya özen gösterdik. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada aynı anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Kooperatif yönetimine aday olan İsmet Çıtak ve ekibine de başarılar dileyen Canbek, “Bu bir hizmet yarışıdır. Bizler kimseyi küçük ve hor görmek gibi bir anlayışa sahip değiliz. Kooperatif üyelerimizin Genel Kurul’da en güzel kararı vereceklerinden şüphemiz yoktur” diye konuştu.

Kooperatif üyelerinin vereceği karara da sonuna kadar saygılı olacaklarını dile getiren Vedat Canbek, tüm kooperatif üyelerini 1 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da Genel Kurul’un yapılacağı TSO Fuar Merkezi’nde görmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kooperatif üyelerinin teveccühü ile yeniden göreve geldiklerinde yeni dönemde de öncü olmaya, marka olmaya ve Çorum’u büyütmeye devam edeceklerini vurgulayan Vedat Canbek, esnaf ve sanatkarın yoğun ilgisine teşekkür ederek, bu sıcak ilgi, sevgi ve saygının karşılığı olarak, “daha güçlü, daha etkin bir kooperatif” sözü verdiklerini açıkladı.

Esnaf ve sanatkarların sorunlarına gece-gündüz, 7 gün 24 saat çözüm bulmaya ve hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade eden Canbek, “Kooperatifimizde bugüne kadar vermiş olduğumuz hoşgörülü, anlaşılır, şeffaf ve saygılı hizmet anlayışını çıkmış olduğumuz bu yolda da arttırarak ortaklarımızla birlikte et ile tırnak misali ayrılmaz ve sıkı bir bağ kurup onların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam etmek istiyoruz” dedi.

Vedat Canbek, “Hizmet kapımız, gönül kapımız her zaman ve tüm esnafımıza, sanatkarımıza, halkımıza açık oldu, bundan sonraki süreçte de yine birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)

