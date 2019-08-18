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Dağsaray’da kütüphane ve park açılışı

Mecitözü’ne bağlı Dağsaray Köyü’nde yapımı tamamlanan kütüphane ve parkın açılışı törenle yapıldı.

Dağsaray’da kütüphane ve park açılışı

Mecitözü’ne bağlı Dağsaray Köyü’nde yapımı tamamlanan kütüphane ve parkın açılışı törenle yapıldı.

18 Ağustos 2019 Pazar 21:00
Dağsaray’da kütüphane ve park açılışı

Dağsaray’da Şimşek Dedenin ve Köy Muhtarlığının katkıları ile kütüphane ve park yapıldı.

Açılış törenine; Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, Belediye Meclis Üyeleri Sadık Kolukısa, Orhan İmrak, İl Genel Meclis Üyeleri Özcan Çetin, Mehmet Bektaş ve davetliler katıldı.

Kütüphane ve park açılışı yoğun kalabalık nedeniyle adeta bir şenliğe dönüştü. Davetliler ve misafirler müzikler eşliğinde halaylar çekerek türküler söylediler, gönüllerince eğlenme fırsatı buldular.

(Bülent USLU)

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