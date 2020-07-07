Dağcılık bir doğa sporudur
Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ( HİDAK ) geçtiğimiz pazar günü Cevizli Köyü-Koyunağılı Köyü- Örencik Şelalesi Parkurunda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Güncel 07.07.2020, 19:31
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Farklı Meslek gruplarından 20 doğaseverin katıldığı faaliyette 15 Km doğa yürüyüşü yapıldı. Kulüp başkanı Gürkan Yağmur; öncelikle spor disipliniyle yaptıkları faaliyetlerle Çorum’u önce Çorumluya sonra Dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını dile getirdi. Çorum halkını doğa sporlarına yöneltip sağlıkları için yapmaları gerekenleri göstermeye devam ettiklerini anlatan Yağmur, “Mükemmel doğası ve tarihiyle insanlara Çorumu ve Hititleri tanıtıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)
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