Dağcılık bir doğa sporudur

Farklı Meslek gruplarından 20 doğaseverin katıldığı faaliyette 15 Km doğa yürüyüşü yapıldı. Kulüp başkanı Gürkan Yağmur; öncelikle spor disipliniyle yaptıkları faaliyetlerle Çorum’u önce Çorumluya sonra Dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını dile getirdi. Çorum halkını doğa sporlarına yöneltip sağlıkları için yapmaları gerekenleri göstermeye devam ettiklerini anlatan Yağmur, “Mükemmel doğası ve tarihiyle insanlara Çorumu ve Hititleri tanıtıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)