D-100 yolunda makas atan 2 TIR trafiği aksattı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Çorum’un Kargı ilçesi istikametine seyir halinde olan Ramazan Rustamov idaresindeki plakası öğrenilemeyen TIR, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak makas kesti. Günün ilerleyen saatlerinde yine Tosya’da D-100 karayolunda Çorum kavşağında H.M. idaresindeki 42 TC 332 plakalı TIR da, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak makas kesti. Her iki kazada TIR’larda maddi hasar oluşurken kaza sebebiyle trafikte aksamalar meydana geldi.

Kazanın ardından Tosya Bölge Trafik ekipleri, D-100 karayolunda araç yol güvenliğini sağlayarak incelemelerde bulundu. (İHA)

