“Cumhuriyeti yaşatmak için hep birlikte sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz”

İl Genel Meclisi’nde dün yapılan Kasım ayı 10.’ncu toplantısında ana gündem maddesi 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü oldu. Toplantıda gündem maddelerine geçmeden önce Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ile partilerin grup başkanvekilleri günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaparak Ulu Önder Atatürk’ü rahmet, minnet ve özlemle andı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk için hep birlikte Fatiha okunan İl Genel Meclisi’nde ilk konuşmayı yapan Meclis Başkanı Bektaş, Atatürk’ü vefatının 83. yılında saygı, minnet ve rahmetle yad ettiğini belirti. Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı yolda milleti bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Atatürk’ün istiklal mücadelesini Cumhuriyetin kuruluşu ile taçlandırdığını belirten Mehmet Bektaş konuşmasında: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mücadeleci ve kurucu vasıflarını genç ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun en büyük eseri Cumhuriyeti ilelebet yaşatarak geleceğe taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz. Bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu topraklara vatan yapan tüm şehitler ile gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.



AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal Nalçacı da hayatını ülkesi ve milletine adayan Atatürk’ü anarak “Ulu Önder Atatürk büyük bir devlet adamı olması kadar sadece milletimizin değil tüm insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir. Atatürk’ün en büyük ideali Türkiye’yi birlik ve beraberlik içinde müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. İnanıyorum ki, gelecek nesillerimizin de Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak için azim ve kararlılıkla mücadele edecektir” diye konuştu.

Ulu Önder Atatürk’ün vefatının üzerinden 83 yıl geçmesine rağmen ilke ve devrimleriyle halen yolumuzu ve yüreğimizi aydınlatmaya devam ettiğini belirten CHP Grup Başkan Vekili Yıldız Bek de konuşmasında “O bir ulusun kaderini değiştirmiş bütün dünya halklarına örnek olmuş büyük bir liderdi. Atatürk’ün yaptıklarının unutulması, onun devrim ve düşüncelerinden uzaklaşılması ülkemizi çöküş ve yokoluşa götürür. Yüzyıllar boyu cesaret edilemeyen, günümüze ışık tutan dönüşümü 15 yıllık kısa bir sürede yapabilmiş bir lider olan Atatürk geleceğe düşünerek daima ileriye bakmış ve buna göre kararlar almıştır. 83 yıl sonra hala fikirleri bizlerin yolumuzu aydınlatıyorsa, Onun emelleri ile yol alıyorsak, bu eşsiz liderin eserlerini geliştirerek geleceğe taşıma azmimizi yinelemeliyiz. O öyle bir liderdir ki tarihte hiçbir lidere nasip olmamış ölümü ölümsüzleştirip devleşen bir liderdir. Her koşulda yolumuz onun aydınlık yoludur” diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık da 10 Kasım’ın bizlerin yüreğinde derin izler bırakan bir gün olduğunu dile getirerek “Bizler Ulu Önder Atatürk’ün izinden gitmeye devam edeceğiz. Nice 83 yıllarda Onun ilkelerinden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Bizlere bıraktığı miraslara sonuna kadar sahip çıkacağız. Ruhu şad mekanı cennet olsun” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

