“Cumhuriyeti ve kurucu değerleri iyi anlamalıyız”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. Yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferans önceki gün Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmet Türkmen’in katılımı ile Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapıldı.

Konferans öncesinde ilk olarak Çorum Ülkü Ocakları’nı ziyaret ederek gençlerle sohbet eden Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi İsmet Türkmen, yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Daha sonra kalabalık bir grupla salona geçildi. Burada saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunması ile konferans başladı. Daha sonra ise Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik kürsüye geldi.

Etkinliğe katılan İsmet Türkmen’e teşekkür ederek 96. yıldönümünde Cumhuriyetimizi ve kurucu değerleri anmak anlamak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini açıklayan Tosik; “Cumhuriyet, kahraman milletimizin, dünyada benzeri görülmemiş cesareti, fedakarlığı ve muhteşem mücadelesiyle kazandığı Kurtuluş Savaşımızın nişanesidir. İşgal ve esarete boyun eğmeyen aziz Türk milleti Cumhuriyet ile geleceğin yol haritasını çizmiştir. Başkumandanımız Ulu Önder Atatürk ve kahraman milletimizin 96 yıl önce açtıkları yolda, gösterdikleri hedefe, durmadan yürüyeceğimize Ülkücü Türk Gençliği olarak bir kez daha söz veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle büyük Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyor, Devletimizin kurucusu ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman şehitlerimizi ve aziz hatıraların rahmetle, minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ülkü Ocakları Ortaöğretim Teşkilatı’ndan Nurettin Mert Ateş’in coşkulu bir şekilde andımızı okuduğu programda daha sonra İsmet Türkmen’in özgeçmişi okundu. Kürsüye gelen Türkmen de sunumuna başlamadan önce andımızı başarılı şekilde okuyan Nurettin Mert Ateş’e kitabını hediye etti.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türkmen’in Cumhuriyet ve temelleri üzerine sunumu da salonda bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi.

(Ömür SOYTEMİZ)